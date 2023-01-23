『小さめ 極厚 敷布団 セミシングル 4層構造 敷き布団 SSツインマット 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 04時 59分に出品され04月25日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
小さめ 極厚 敷布団 セミシングル 4層構造 敷き布団 SSツインマット 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団
【商品説明】
・【サイズ】80?×200? セミシングル
・【素 材】中芯：プロファイルウレタン 35?×2枚 巻綿：帝人 マイティトップ?Eco（ポリエステル 100%) 側生地：綿 35%、ポリエステル 65%
・【重 さ】3.2?
・こちらの商品の中芯はウレタンを使用しています。使い始めはウレタンのにおいがしますが時間が経つにつれ、においは無くなります。
・布団の中芯にプロファイルウレタンを2枚使用した極厚タイプのセミシングルサイズ敷き布団は、極厚なのに軽量！体圧分散にも優れた敷き布団です。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
257 入札履歴
終了
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