『小さめ 極厚 敷布団 セミシングル 4層構造 敷き布団 SSツインマット 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 04時 59分に出品され04月25日 04時 59分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

小さめ 極厚 敷布団 セミシングル 4層構造 敷き布団 SSツインマット 帝人 マイティトップ 防ダニ 抗菌 防臭 布団



【商品説明】

・【サイズ】80?×200? セミシングル

・【素 材】中芯：プロファイルウレタン 35?×2枚 巻綿：帝人 マイティトップ?Eco（ポリエステル 100%) 側生地：綿 35%、ポリエステル 65%

・【重 さ】3.2?

・こちらの商品の中芯はウレタンを使用しています。使い始めはウレタンのにおいがしますが時間が経つにつれ、においは無くなります。

・布団の中芯にプロファイルウレタンを2枚使用した極厚タイプのセミシングルサイズ敷き布団は、極厚なのに軽量！体圧分散にも優れた敷き布団です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。