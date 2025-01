タニタ 体重計 200kg バックライト デジタル ブラック HD-366 BK 乗るだけで電源オン【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

タニタ 体重計 200kg バックライト デジタル ブラック HD-366 BK 乗るだけで電源オン



【商品説明】

・Country of Origin: China.

・Manufacturer Model Number: HD-366-BK

・Materials: Glass, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PE (Polyethylene)

・Maximum Weight: 440.5 lbs (200 kg).

・Minimum Display: Up to 52.1 - 220.5 lbs (25 - 100 kg); 3.5 oz (100 g); 220.5 lbs (100 - 200 kg).

・Product Weight: Approx. 6.6 lbs (3.0 kg) (incl



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 42.20 cm

奥行 : 42.60 cm

重量 : 3.56 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。