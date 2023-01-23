『正規品 グリニーズ 成犬用 小型犬用（プチ）7-11kg 30本×3個セット cc-ymt【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 13分に出品され03月21日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在259件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

正規品 グリニーズ 成犬用 小型犬用（プチ）7-11kg 30本×3個セット cc-ymt



【商品説明】

・対象年齢：成犬（生後6ヶ月～6歳）

・対象犬種：小型犬



【サイズ】

高さ : 17.50 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 37.70 cm

重量 : 1.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。