『プリパラ クローゼット トランク ジュリィのロゼットジュエル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 21時 33分に出品され03月05日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プリパラ クローゼット トランク ジュリィのロゼットジュエル
【商品説明】
・(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP3製作委員会
・対象年齢:6才以上
【サイズ】
高さ : 13.30 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 31.20 cm
重量 : 1.03 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
507 入札履歴
終了
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