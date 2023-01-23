『プリパラ クローゼット トランク ジュリィのロゼットジュエル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 21時 33分に出品され03月05日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリパラ クローゼット トランク ジュリィのロゼットジュエル



【商品説明】

・(C) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / PP3製作委員会

・対象年齢:6才以上



【サイズ】

高さ : 13.30 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。