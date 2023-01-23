『AOMEKIE 天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 300mm焦点距離 150倍 望遠鏡 天体観測 屈折式 スマホ撮影 三脚 クリスマ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 01時 22分に出品され04月06日 01時 22分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AOMEKIE 天体望遠鏡 子供 初心者 70mm大口径 300mm焦点距離 150倍 望遠鏡 天体観測 屈折式 スマホ撮影 三脚 クリスマ
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・屈折式天体望遠鏡?300mmの焦点距離と70mmの口径は、より多くの光を集め、完全にFMCマルチコーティングレンズが、画像の明るさを強化し、目を保護します。
・様々なアクセサリー?三脚、携帯アダプタ、ムーンフィルター、及び星座早見を付属します。三脚は上下に90度、左右に360度に回転できます。
・組み立てるは便利?ツールは必要なく、説明書に参照し、数分以内に手で組み立てることができます。天文趣味の初心者や子供向け素敵なプレゼントです。
・観察便利?90天頂ミラー、正像接眼レンズ、5x24ファインダースコープを装備し、地面、星空と月を
【サイズ】
高さ : 10.92 cm
横幅 : 22.86 cm
奥行 : 46.48 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
149 入札履歴
終了
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