『8809058113883 【18個入】 デンティ3フェアリー徳用 S【キャンセル不可】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 13時 14分に出品され03月16日 13時 14分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※ こちらの画像は代表画像となります。部品や類似品等の場合があります。型番と商品名をご確認下さい。 原材料:コンスターチ、マルチトール、イソマルトオリゴ糖、グリセリン、玄米、オートミール、ゼラチン、硬化油、食物繊維、亜麻仁粉末、CMC-Na、モノステアリン酸グリセリン、食用香料(はちみつ、ミルク、ミント)、ビタミンB1、天然蜂蜜、スクラロース、酢酸亜鉛、キトサンオリゴ糖 製造国:韓国 個装サイズ(cm)・重量(g):縦21奥行9横17重量150 ケースサイズ(cm)・重量(g):縦22.5奥行19横37.5 発売元:フォーキャンス株式会社 製造販売元:FORCANC INC 生後三か月以上の愛犬にお与え