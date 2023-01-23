『シマノ(SHIMANO) バス ベイトロッド 23 バスワン XT+ 156ML-2【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 05時 58分に出品され03月31日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) バス ベイトロッド 23 バスワン XT+ 156ML-2



【商品説明】

・グリップ長(mm)：211 / カーボン含有率(％)：96.9

・ルアーウェイト(g)：5～15

・全長：5フィート6インチ (1.68m) / 継数(本)：2 / 仕舞寸法(cm)：87

・自重(g)：107 / 先径(mm)：1.7

・適合ライン：ナイロン・フロロ(lb) 7～14 / PE(号) MAX 2



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。