『ダイワ(DAIWA) タックルトート 65(J) ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 07分に出品され03月28日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ダイワ(DAIWA) タックルトート 65(J) ホワイト



【商品説明】

・カラー:ホワイト

・本体外寸(cm):約41×65×37

・素材: EVA



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 44.90 cm

奥行 : 66.80 cm

重量 : 1.64 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。