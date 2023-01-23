『ダイワ(DAIWA) タックルトート 65(J) ホワイト【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 16時 07分に出品され03月28日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイワ(DAIWA) タックルトート 65(J) ホワイト
【商品説明】
・カラー:ホワイト
・本体外寸(cm):約41×65×37
・素材: EVA
【サイズ】
高さ : 9.80 cm
横幅 : 44.90 cm
奥行 : 66.80 cm
重量 : 1.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
960 入札履歴
終了
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