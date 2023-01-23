『CableMod Vertical PCI-e Bracket PCI-e 4.0 Edition (Black， HDMI + Displ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 20時 14分に出品され04月21日 20時 14分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CableMod Vertical PCI-e Bracket PCI-e 4.0 Edition (Black， HDMI + Displ



【商品説明】

・DisplayPortケーブル×1、HDMIアダプター×1付属

・PCI-e 4.0ライザーケーブル付属

・グラフィックスカードを垂直にマウント

・ケース改造不要

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・高級感のあるパウダーコート仕上げ



【サイズ】

高さ : 8.41 cm

横幅 : 17.81 cm

奥行 : 26.01 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。