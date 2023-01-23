『有線 mmcx イヤホン IKKO OH2 - ダイナミック インイヤー イヤホン MMCX 3.5mmプラグ 有線 ケーブル ハイブリッド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 22時 36分に出品され04月18日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
有線 mmcx イヤホン IKKO OH2 - ダイナミック インイヤー イヤホン MMCX 3.5mmプラグ 有線 ケーブル ハイブリッド
【商品説明】
・ダイナミックドライバーの設計：最新のシングル・ダイナミック・ドライバー・IKKO OH2イヤホンは、32Ωの高密度ナノカーボンダイヤフラムを搭載しています。高音域の繊細さと解像度を高め、フルレンジの忠実なサウンドを実現します。
・ユニークなシェルデザイン：メタル＋透明ポリカーボネートのゴージャスなイヤーシェルデザインを採用しました。ヘッドセットのテクノロジー感覚をよりよく感じることができます。また、新開発の24K金メッキ基板を採用し、マイクロカレントを最適化することで、出力信号の歪みを大幅に低減しています。
・反射及び拡散角度に基づいた最適な設計：IKKO独自構造のSVASテクノロジーを採用し、容
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 13.79 cm
奥行 : 20.09 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
46 入札履歴
終了
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