有線 mmcx イヤホン IKKO OH2 - ダイナミック インイヤー イヤホン MMCX 3.5mmプラグ 有線 ケーブル ハイブリッド【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

有線 mmcx イヤホン IKKO OH2 - ダイナミック インイヤー イヤホン MMCX 3.5mmプラグ 有線 ケーブル ハイブリッド



【商品説明】

・ダイナミックドライバーの設計：最新のシングル・ダイナミック・ドライバー・IKKO OH2イヤホンは、32Ωの高密度ナノカーボンダイヤフラムを搭載しています。高音域の繊細さと解像度を高め、フルレンジの忠実なサウンドを実現します。

・ユニークなシェルデザイン：メタル＋透明ポリカーボネートのゴージャスなイヤーシェルデザインを採用しました。ヘッドセットのテクノロジー感覚をよりよく感じることができます。また、新開発の24K金メッキ基板を採用し、マイクロカレントを最適化することで、出力信号の歪みを大幅に低減しています。

・反射及び拡散角度に基づいた最適な設計：IKKO独自構造のSVASテクノロジーを採用し、容



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 13.79 cm

奥行 : 20.09 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。