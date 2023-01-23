『StarTech.com ハイスピードHDMIケーブル/10m/HDMI 2.0/アクティブケーブル/CL2規格 埋め込み型配線に対応/4K【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 01時 58分に出品され03月12日 01時 58分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com ハイスピードHDMIケーブル/10m/HDMI 2.0/アクティブケーブル/CL2規格 埋め込み型配線に対応/4K



【商品説明】

・4K HDMIケーブル：4K60Hz（3840x2160）のUHD解像度と18Gbpsの帯域に対応するHDMI 2.0ケーブル。高いコントラスト比を実現するHDR、21:9シネマアスペクト比、32chオーディオ（1536Hzサンプリングレート）、3Dビデオをサポート

・アクティブ回路：バスパワーのアクティブ増幅でビデオを10mまでブースト（電源不要）。BT.2020色域規格と最大4ユーザーまでのマルチストリームオーディオに対応。HDMI 2.0仕様に完全準拠

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・用途：家庭／オフィス／会議室／イベント会場／教室などで便利に使える長尺ハイスピード



【サイズ】

高さ : 5.08 cm

横幅 : 21.34 cm

奥行 : 21.84 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。