『不二貿易 L字 PC パソコンデスク 幅141×奥行141×高さ75cm ブラック 強化ガラス 70392【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 53分に出品され03月08日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 L字 PC パソコンデスク 幅141×奥行141×高さ75cm ブラック 強化ガラス 70392
【商品説明】
・※お客様組立品です。
・原産国:台湾
・本体サイズ:幅141×奥行141×高さ75?、天板サイズ:幅95x奥行45x厚み0.5cm、天板サイズ(コーナー):幅45×奥行45×厚み0.5?
・本体重量:18.2?、天板耐荷重:20kg
・素材・材質:強化ガラス(5mm)・金属(鋼)
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 53.00 cm
奥行 : 104.00 cm
重量 : 21.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8252円
737 入札履歴
終了
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