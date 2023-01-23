『不二貿易 L字 PC パソコンデスク 幅141×奥行141×高さ75cm ブラック 強化ガラス 70392【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 53分に出品され03月08日 23時 53分に終了予定です。即決価格は8,252円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 L字 PC パソコンデスク 幅141×奥行141×高さ75cm ブラック 強化ガラス 70392



【商品説明】

・※お客様組立品です。

・原産国:台湾

・本体サイズ:幅141×奥行141×高さ75?、天板サイズ:幅95x奥行45x厚み0.5cm、天板サイズ(コーナー):幅45×奥行45×厚み0.5?

・本体重量:18.2?、天板耐荷重:20kg

・素材・材質:強化ガラス(5mm)・金属(鋼)



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 53.00 cm

奥行 : 104.00 cm

重量 : 21.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。