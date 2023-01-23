『SuperEQ S1 Hybrid Active Noise Cancelling Headphones Wireless Over 平行輸入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 10時 47分に出品され05月01日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在166件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・White 7.1 x 6.5 x 3.3 inches S1

・・Color:White

・HYBRID Active Noise Cancellation SuperEQ S1 Bluetooth over ear headphones with the latest advanced Hybrid ANC technology on the market can block outside noise unwanted low-frequency background up to 95% 28-33dB so you just only immerse yourself in music movies or phone calls. Perfect for airplane travel commutes and in office etc. Gives you more peace & quietness.

・Hi-Res Audio & Deep Bass The Hi-Res certified logo is for exception