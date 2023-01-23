『デサント ボンディングストレッチコート ロイヤル DESCENTE DR220 ROY【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 03時 42分に出品され03月08日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ３層構造のボンディング素材を採用し、防風性とストレッチ性を両立。また、前身頃・後ろ身頃の裏地にはキルト仕様にし保温性を高めた仕様。



[商品詳細]

素材：身頃／ストレッチエアリー（ポリエステル１００％）、裏側／フリースＳＴ（ポリエステル１００％）、前身頃・後身頃裏地／キルトエステルタフタ（ポリエステル１００％）

機能：防風、ストレッチ、保温、はっ水

原産国：中国・日本



[納期について]

出荷までに３〜５営業日（土・日・祝日を除く）頂戴しております。