『レトロ電話機 アンティーク固定電話 ヨーロッパ風 室内装飾 セラミック製 デスクフォン クラシック 骨董品 発信者番号チェック リダイヤル機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 16時 26分に出品され04月16日 16時 26分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レトロ電話機 アンティーク固定電話 ヨーロッパ風 室内装飾 セラミック製 デスクフォン クラシック 骨董品 発信者番号チェック リダイヤル機



【商品説明】

・FSKおよびDTMF発信者ID、自動検出機能をサポートします。電子卓上カレンダー、日付、時計、曜日が表示されます。発信者番号チェック、クイックチェック、コールバック。番号をダイヤルして番号を確認する/時間を確認します。

・この製品についてご不明な点がございましたら、メッセージまたはメールでお問い合わせください。 そして私達は24時間以内にあなたの質問に答えるために専門のアフターセールスチームを持っています。

・セラミック製ブラック+ゴールドの花のパターン、家の装飾に適しています。

・市外局番機能をフィルタリングします。市外局番の長さは5桁です。自分でダイヤルコードを追加するためのサポート、発信コ



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。