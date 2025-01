釣り竿 ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 672MHB・Y【2025の人気アイテム】

商品情報

バスロッド

【商品名】

ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 672MHB・Y 釣り竿



【商品説明】

・Carbon content: 89%.

・Collapsed length: 41.3 inches (105 cm)

・Connecting pieces: 2

・Line (lbs): 10 to 20

・Lure Weight: 0.2 to 1.0 oz (7 to 28 g/1/4 to 1 oz)

・Tip Diameter/Base Diameter: 0.09 inches (2.2 mm)/0.5 inches (12.4 mm)

・Total length: 6.6 feet (2.01 m)

・Weight: 4.4 oz (125 g)



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 13.01 cm

奥行 : 110.01 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。