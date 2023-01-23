『釣り竿 ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 672MHB・Y【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 04分に出品され03月22日 00時 04分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バスロッド
【商品名】
ダイワ(DAIWA) バスロッド バスX・Y 672MHB・Y 釣り竿
【商品説明】
・Carbon content: 89%.
・Collapsed length: 41.3 inches (105 cm)
・Connecting pieces: 2
・Line (lbs): 10 to 20
・Lure Weight: 0.2 to 1.0 oz (7 to 28 g/1/4 to 1 oz)
・Tip Diameter/Base Diameter: 0.09 inches (2.2 mm)/0.5 inches (12.4 mm)
・Total length: 6.6 feet (2.01 m)
・Weight: 4.4 oz (125 g)
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 13.01 cm
奥行 : 110.01 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8251円
177 入札履歴
終了
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