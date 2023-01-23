デサント ウィンドブレーカー ウインドブレーカー 防風 再帰反射 トレーニング メンズ NV M【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

デサント ウィンドブレーカー ウインドブレーカー 防風 再帰反射 トレーニング メンズ NV M



【商品説明】

・SIZE:L 肩幅:47cm 袖丈:61cm 身幅:56cm 着丈:72.5cm

・SIZE:M 肩幅:44.5cm 袖丈:60cm 身幅:54.5cm 着丈:70cm

・SIZE:O 肩幅:47.5cm 袖丈:63cm 身幅:59cm 着丈:74cm

・SIZE:S 肩幅:42cm 袖丈:58.5cm 身幅:53cm 着丈:69cm

・SIZE:XA 肩幅:52cm 袖丈:65.5cm 身幅:61cm 着丈:78cm

・SIZE:XO 肩幅:50.5cm 袖丈:64.5cm 身幅:59.5cm 着丈:76cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。