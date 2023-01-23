『子供用 Bluetooth ワイヤレス骨伝達イヤホン myFirst BCW ヘッドホン 音量制限/超軽量 5時間再生/タッチ操作/IP【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 20時 37分に出品され03月12日 20時 37分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在321件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

子供用 Bluetooth ワイヤレス骨伝達イヤホン myFirst BCW ヘッドホン 音量制限/超軽量 5時間再生/タッチ操作/IP



【商品説明】

・???【5時間再生時間】【合金素材】【ip6防水機能】

・???【人間工学デザイン・フィット感】

・???【音量制限】【ブルートゥース5.0】【多機能ボタンワンタッチ操作】

・???【骨伝導技術搭載・快適な装着感】

・???【２６グラムという超軽量、お子様の耳に余計な負担をかけない】



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 17.80 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。