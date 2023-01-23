『山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ブラック Z-8N B セード幅160×118mm・全高472mm【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 20時 07分に出品され03月22日 20時 07分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在792件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山田照明 Zライト 高演色LED 肌色きれい ブラック Z-8N B セード幅160×118mm・全高472mm



【商品説明】



CMR-X085G48BZV

【サイズ】

高さ : 16.60 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 49.00 cm

重量 : 1.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。