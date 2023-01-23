『ビタクラフト 両手鍋 アリゾナ 21cm レシピ付 8546【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 19時 24分に出品され04月01日 19時 24分に終了予定です。即決価格は8,251円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビタクラフト 両手鍋 アリゾナ 21cm レシピ付 8546



【商品説明】

・サイズ:縦24.5×横31×高17cm

・内径:21cm

・原産国:ベトナム

・容量:4L

・本体重量:1.79kg

・深さ:11.5cm

・素材・材質:ステンレス・アルミニウム



【サイズ】

高さ : 13.60 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 28.20 cm

重量 : 2.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。