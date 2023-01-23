『アズワン AS ONE 一般細菌試験紙 080510-302 2-8205-01 [A100609]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 07時 56分に出品され03月23日 07時 56分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※在庫品ではありません！メーカー確認後の出荷となります！確認後欠品・廃番等の問題が発生しましたらご連絡いたします！ご了承願います 特徴発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、容易に一般細菌の検査ができます。一般細菌は試験紙上に培養され、赤いスポットとして計数できます。仕様EOG滅菌済パック入型番：080510-302入数：1箱（1枚/袋x100枚入）※有効期限：約2年
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落札価格8250円
223 入札履歴
終了
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