『スライダーサンシェードミストプール 240×150cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 52分に出品され03月09日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 水遊び玩具 ビニールプール プール 水遊び おもちゃ

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【商品名】

スライダーサンシェードミストプール 240×150cm



【商品内容】

みんなで遊べる大型ファミリープール！

屋根付きなので、涼みながらプールを楽しめます。





【商品スペック】

サイズ：約240×150×23cm ※サイズは空気注入量によって変動します。



素材：ポリ塩化ビニール

対象年齢：3歳以上

付属：水抜き栓、ミストシャワー

最大水量：約330L

気室：5気室

注意事項：商品裏面の注意事項は必ずお読みください。

モニターの発色具合によって、実際の商品と異なる場合がございます。



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