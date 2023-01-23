『スライダーサンシェードミストプール 240×150cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 22時 52分に出品され03月09日 22時 52分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
水遊び玩具 ビニールプール プール 水遊び おもちゃ
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【商品名】
スライダーサンシェードミストプール 240×150cm
【商品内容】
みんなで遊べる大型ファミリープール！
屋根付きなので、涼みながらプールを楽しめます。
【商品スペック】
サイズ：約240×150×23cm ※サイズは空気注入量によって変動します。
素材：ポリ塩化ビニール
対象年齢：3歳以上
付属：水抜き栓、ミストシャワー
最大水量：約330L
気室：5気室
注意事項：商品裏面の注意事項は必ずお読みください。
モニターの発色具合によって、実際の商品と異なる場合がございます。
[配送について]
沖縄、離島への配送時には追加送料がかかる場合がございます。
予めご了承ください。
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落札価格8250円
874 入札履歴
終了
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