『Stokka ＆ Madbuddy - Blocknotes - Limited 180-Gram Yellow ＆ Red Splatter Colored Vinyl LP レコード 輸入盤【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 04時 07分に出品され03月22日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 タイトル: Blocknotes - Limited 180-Gram Yellow ＆ Red Splatter Colored Vinyl

アーティスト: Stokka ＆ Madbuddy

現地発売日: 2023/06/02

レーベル: Saifam



その他スペック:

180グラム/Limited Edition (限定版)/カラーヴァイナル仕様/輸入:イタリア