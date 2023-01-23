『KYOETSU キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 281 レディース (L， 23Ab)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 13時 14分に出品され04月24日 13時 14分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KYOETSU キョウエツ 着物 洗える 駒絽単衣 小紋 281 レディース (L， 23Ab)
【商品説明】
・Colors and Patterns: Small Patterns， 16 Patterns
・Country of Origin: China
・Material Composition: 100% Polyester
・Material: polyester
・Quality and Material: 100% polyester
・Size L: Length 64.2 inches (163 cm)， Sleeve Length 19.4 inches (49.2 cm)， Sleeve Length 26.8 inches (68
・Size: S: Length 61.0 inches (155 cm)， Sleeve L
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 38.00 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
177 入札履歴
終了
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