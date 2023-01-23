『造花 フラワー 花束 飾り 装飾 花 2本 花瓶付き 撮影 テーブル置物 家庭 お店 オフィス お祝い プレゼント ギフト パリ ユカリ Y【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月12日 20時 21分に出品され04月12日 20時 21分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
造花 フラワー 花束 飾り 装飾 花 2本 花瓶付き 撮影 テーブル置物 家庭 お店 オフィス お祝い プレゼント ギフト パリ ユカリ Y
【商品説明】
・?【商品内容】パリユカリ2本＋花瓶1個 全体高さ：約40cm、花瓶サイズ：幅23cm×高さ20cm×口径6.5cm、根本は自由に切り取り可、長さが調整でき、お手入れもアレンジも簡単、水洗い可能です。
・?【枯れない花、世話不要】造花花束なので、花瓶に入れて結構です、世話、水なども不要、親切です。直射日光の当たる場所や屋外で使用すると、色落ちや変色する場合があるので、お避け下さい。
・?【素敵な撮影置物】各種イベントや結婚式、お祭り、パーティーなどで写真撮影に適用です。お部屋やリビング、喫茶店などで素晴らしいなディスプレイとしてオススメします。
・?【素材】シルク布 PU 鉄線、花びらも葉
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 33.70 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
935-011 造花プランター 白 バラ（赤・ピンク）
¥ 8246
GREENRAIN 24 Bundles Artificial Daisy Flowers Outdoor Fake Flowers for Deco
¥ 8246
花瓶付き造花 シルクブルー アジサイ 花瓶の中の花 造花 花瓶付き ホームオフィス装飾 ダイニングテーブルセンターピースに最適
¥ 8246
JZRH 造花 屋外 ハンギングバスケット プランター ソーラーライトストリング付き 庭 パティオ ポーチ 裏庭の装飾用 フェイクフラワー ハンギング
¥ 8246
造花Fresh home 造花 花瓶付き フラワーアレンジメント ミスティローズ ピンクシルクシャクヤク 花瓶付き ホームデコレーション 花瓶に造花【
¥ 8246
バレンタイン、結婚式、卒業式、誕生日の春夏新作 超大輪バラ いつまでも色あせないバラ トルコギキョウ カモミール 白バラ
¥ 8246
フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア グリーン 造花ドットコム「シェフレラ カポック 高さ110cm 幅65cm 奥行
¥ 8246
フェイクグリーン 光触媒 造花 人工 観葉植物 インテリア グリーン 造花ドットコム「シェフレラ カポック 高さ110cm 幅65cm 奥行
¥ 8246
QIANYUN 6 Bunches Bouquet of Artificial Silk Flower Carnations 12inch Bouquet and Green Leaf for Photo Props Home Party (6 Red Purple White)
¥ 8245
HOMSFOU Party Flower Artificial Props Plants Flowers Imitation Peony Simulation Table Wedding Rope Center Bathroom Plastic Pink Iron Metal Decorati
¥ 8245
Lulus ルルズ ピンクローズのフラワーリース アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース サイズ:直径約26cm×奥行約8cm ピン
¥ 8244
Lulus ルルズ フラワーガラスドーム ピンク プリザーブドフラワー フラワーガラスドーム ピンク Lulus-1781
¥ 8244
亀島商店 トウペ アメリカンフラワー ディップ液 トアディップ Col.3 DXパール 700ml AD-0703
¥ 8243
Lulus ルルズ フラワーリース ミモザ spring wreathe アーティフィシャルフラワー ナチュラルリース サイズ:約φ26c
¥ 8243
光触媒 造花 光の楽園 スイートグリーン(壁掛けタイプ) 555A100
¥ 8243
造花 インテリア 花瓶付き フラワーアレンジメント ブーケ パーツ 大きい 仏花 プレゼント ギフト 引越し祝い 結婚祝い 退職祝い
¥ 8243
まるで本物 しきみ 樒 しきび 造花 約67cm 1本 創価学会 会館仕様 光触媒 抗菌 消臭 型崩れ防止専用箱入り
¥ 8243
まるで本物 しきみ 樒 しきび 造花 約67cm 1本 創価学会 会館仕様 光触媒 抗菌 消臭 型崩れ防止専用箱入り
¥ 8243
落札価格8250円
229 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！