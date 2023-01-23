造花 フラワー 花束 飾り 装飾 花 2本 花瓶付き 撮影 テーブル置物 家庭 お店 オフィス お祝い プレゼント ギフト パリ ユカリ Y【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

造花 フラワー 花束 飾り 装飾 花 2本 花瓶付き 撮影 テーブル置物 家庭 お店 オフィス お祝い プレゼント ギフト パリ ユカリ Y



【商品説明】

・?【商品内容】パリユカリ2本＋花瓶1個 全体高さ：約40cm、花瓶サイズ：幅23cm×高さ20cm×口径6.5cm、根本は自由に切り取り可、長さが調整でき、お手入れもアレンジも簡単、水洗い可能です。

・?【枯れない花、世話不要】造花花束なので、花瓶に入れて結構です、世話、水なども不要、親切です。直射日光の当たる場所や屋外で使用すると、色落ちや変色する場合があるので、お避け下さい。

・?【素敵な撮影置物】各種イベントや結婚式、お祭り、パーティーなどで写真撮影に適用です。お部屋やリビング、喫茶店などで素晴らしいなディスプレイとしてオススメします。

・?【素材】シルク布 PU 鉄線、花びらも葉



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 33.70 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。