『KOROBO3 プログラミングロボットキット MR-9193【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 22時 47分に出品され04月20日 22時 47分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KOROBO3 プログラミングロボットキット MR-9193



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 16.60 cm

奥行 : 18.20 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。