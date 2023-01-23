『PRYME BLU PTT スーパーミニ ワイヤレス PTTボタン ストラップ付き Zello Wave Communicator ESCh【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 52分に出品され03月12日 19時 52分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PRYME BLU PTT スーパーミニ ワイヤレス PTTボタン ストラップ付き Zello Wave Communicator ESCh



【商品説明】

PRYME BLU PTT スーパーミニ ワイヤレス PTTボタン ストラップ付き Zello Wave Communicator ESChat Unity Streamwide その他多くのPoCアプリ用

・iOSおよびAndroidデバイスのみで使用できます (コンピュータは含まれません)。

・プッシュトーク機能を有効化できます (互換性のあるアプリの)。 ワイヤレス。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・手に持っても、付属の面ファスナーストラップでほとんど何にでも取り付けられます。 注意:このモデルには防水ではありません

X08CWJN47W



【サイズ】

高さ : 2.11 cm

横幅 : 8.99 cm

奥行 : 10.79 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。