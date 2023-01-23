『Dakine Aero Rack Pad Long Accessoire kite homme Noir 71 cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 17時 46分に出品され03月27日 17時 46分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Dakine Aero Rack Pad Long Accessoire kite homme Noir 71 cm
【商品説明】
・ラックパッド2個セット。
【サイズ】
高さ : 5.84 cm
横幅 : 17.78 cm
奥行 : 78.74 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
34 入札履歴
終了
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