『アイムス (IAMS) ドッグフード 体重管理用 小粒 チキン 成犬用 2.6キログラム (x 4) (ケース販売)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 20時 49分に出品され04月15日 20時 49分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイムス (IAMS) ドッグフード 体重管理用 小粒 チキン 成犬用 2.6キログラム (x 4) (ケース販売)



【商品説明】

・原材料:小麦、とうもろこし、肉類(チキンミール、家禽ミール)、大麦、チキンオイル、家禽エキス、乾燥ビートパルプ、乾燥酵母、フィッシュオイル、STPP (トリポリリン酸塩)、フラクトオリゴ糖、L-カルニチン、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、K3、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、マンガン、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)

・原産国:タイ

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24×15×41.8cm

・本体重量:2.6kg



【サイズ】

高さ : 30.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 49.60 cm

重量 : 11.42 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。