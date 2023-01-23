『ろ過装置3段型 金魚メダカ用、箱プラ80Ｌ以上用 ハンドメイト 水質安定君【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 12時 15分に出品され04月19日 12時 15分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ろ過装置3段型 金魚メダカ用、箱プラ80Ｌ以上用 ハンドメイト 水質安定君



【商品説明】

・80Ｌ以上の箱プラ（舟）でも余裕のろ過能力を発揮します。

・ハンドメイド商品ですので、ご理解の有る方のみの販売になります。

・本体のろ過装置の他に、物理的ろ過綿、活性炭、麦飯石、水中ポンプ接続用のホースなど全てセットになります。

・箱プラ・プラ舟に特化した、室外用ろ過装置になります。

・自分で金魚やメダカを飼育している箱プラで、ろ過装置として活躍しています。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。