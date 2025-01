BD/V.I(from BIGBANG)/SEUNGRI 2018 1st SOLO TOUR(THE GREAT SEUNGRI) in JAPAN(Blu-ray) (2Blu-ray+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【新年の贈り物】

商品情報

V.I(from BIGBANG) (ビアイフロムビッグバン びあいふろむびっぐばん)

2019年2月20日 発売





BD:1

1.STRONG BABY(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

2.LETS TALK ABOUT LOVE(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

3.GG BE(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

4.僕を見つめて(GOTTA TALK TO U)(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

5.WHAT CAN I DO(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

6.-MC 1-(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

7.-アゲアゲEVERY騎士-(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

8.YOU HOOOO!!!(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

9.-DJ TIME / GLORY & TPA-(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

10.GOOD LUCK TO YOU(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

11.ALONE(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

12.-MC 2-(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

13.IF YOU(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

14.MOLLADO(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

15.-BAND JAM-(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

16.HaruHaru -V.I Ver.-(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20))

17.LOVE IS YOU(LIVE(@ OSAKA-JO HALL_2018.9.20)