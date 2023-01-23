『BD/SOL(from BIGBANG)/TAEYANG 2017 WORLD TOUR(WHITE NIGHT) IN JAPAN(Blu-ray) (3Blu-ray+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 23時 29分に出品され03月11日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在294件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
SOL(from BIGBANG) (ソルフロムビッグバン そるふろむびっぐばん)
2018年1月31日 発売
BD:1
1.INTRO
2.RINGA LINGA
3.-MC 1-
4.BODY
5.SUPERSTAR
6.BREAK DOWN
7.ONLY LOOK AT ME
8.WEDDING DRESS
9.-MC 2-
10.1AM
11.-BAND JAM-
12.YOURE MY
13.I NEED A GIRL
14.-MC 3-
15.SO GOOD
16.LOVE YOU TO DEATH
17.LAST DANCE
18.-MC 4-
19.EYES，NOSE，LIPS
20.GOOD BOY(ENCORE)
21.STAY WITH ME(ENCORE)
22.-PERFORMER INTRODUCTION-(ENCORE)
23.BANG BANG BANG(ENCORE)
24.FANTASTIC BABY(ENCORE)
25.-MC 5-(ENCORE)
26.1AM(ENCORE)
27.EYES，NOSE，LIPS(ENCORE)
BD:2
1.INTRO
2.RINGA LINGA
3.-MC 1-
4.BODY
5.SUPERSTAR
6.WAKE ME UP
7.ONLY LOOK AT ME
8.WEDDING DRESS
9.-MC 2-
10.AMAZIN
11.1AM
12.-BAND JAM-
13.NAKED
14.SO GOOD
15.-MC 3-
16.I NEED A GIRL
17.EMPTY ROAD
18.RIDE
19.TONIGHT
20.LOVE YOU TO DEATH
21.FEAR
22.LAST DANCE
23.-MC 4-
24.DARLING
25.BREAK DOWN(ENCORE)
26.GOOD BOY(ENCORE)
27.STAY WITH ME(ENCORE)
28.-MC 5-(ENCORE)
29.SUPERSTAR(RE-ENCOR
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落札価格8250円
294 入札履歴
終了
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