BD/SOL(from BIGBANG)/TAEYANG 2017 WORLD TOUR(WHITE NIGHT) IN JAPAN(Blu-ray) (3Blu-ray+2CD(スマプラ対応)) (初回生産限定版)【2024年最新】

SOL(from BIGBANG) (ソルフロムビッグバン そるふろむびっぐばん)

2018年1月31日 発売





BD:1

1.INTRO

2.RINGA LINGA

3.-MC 1-

4.BODY

5.SUPERSTAR

6.BREAK DOWN

7.ONLY LOOK AT ME

8.WEDDING DRESS

9.-MC 2-

10.1AM

11.-BAND JAM-

12.YOURE MY

13.I NEED A GIRL

14.-MC 3-

15.SO GOOD

16.LOVE YOU TO DEATH

17.LAST DANCE

18.-MC 4-

19.EYES,NOSE,LIPS

20.GOOD BOY(ENCORE)

21.STAY WITH ME(ENCORE)

22.-PERFORMER INTRODUCTION-(ENCORE)

23.BANG BANG BANG(ENCORE)

24.FANTASTIC BABY(ENCORE)

25.-MC 5-(ENCORE)

26.1AM(ENCORE)

27.EYES,NOSE,LIPS(ENCORE)

BD:2

1.INTRO

2.RINGA LINGA

3.-MC 1-

4.BODY

5.SUPERSTAR

6.WAKE ME UP

7.ONLY LOOK AT ME

8.WEDDING DRESS

9.-MC 2-

10.AMAZIN

11.1AM

12.-BAND JAM-

13.NAKED

14.SO GOOD

15.-MC 3-

16.I NEED A GIRL

17.EMPTY ROAD

18.RIDE

19.TONIGHT

20.LOVE YOU TO DEATH

21.FEAR

22.LAST DANCE

23.-MC 4-

24.DARLING

25.BREAK DOWN(ENCORE)

26.GOOD BOY(ENCORE)

27.STAY WITH ME(ENCORE)

28.-MC 5-(ENCORE)

