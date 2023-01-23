『セイコー クロック 置き時計 アナログ 木枠 濃茶 木地 BZ356B SEIKO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 51分に出品され03月27日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 置き時計

【商品名】

セイコー クロック 置き時計 アナログ 木枠 濃茶 木地 BZ356B SEIKO



【商品説明】

・ムーブメント:クォーツ(月差±20秒)

・付属品:電池(単3マンガン電池×1)

・本体サイズ:19.8×20.6×7.5cm

・本体重量:1.1kg

・生産国:中国

・素材・材質:木枠(ウォルナットつき板貼り・濃茶木地塗装)・前面ガラス

・電池寿命:約1年



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 26.20 cm

奥行 : 27.80 cm

重量 : 1.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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