『セイコー クロック 置き時計 アナログ 木枠 濃茶 木地 BZ356B SEIKO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 51分に出品され03月27日 04時 51分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
置き時計
【商品名】
セイコー クロック 置き時計 アナログ 木枠 濃茶 木地 BZ356B SEIKO
【商品説明】
・ムーブメント:クォーツ(月差±20秒)
・付属品:電池(単3マンガン電池×1)
・本体サイズ:19.8×20.6×7.5cm
・本体重量:1.1kg
・生産国:中国
・素材・材質:木枠(ウォルナットつき板貼り・濃茶木地塗装)・前面ガラス
・電池寿命:約1年
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 27.80 cm
重量 : 1.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
69 入札履歴
終了
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