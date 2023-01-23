『ザクマニア 第1弾/ジオンの脅威【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 44分に出品され03月10日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ザクマニア 第1弾/ジオンの脅威



【商品説明】



CMR-X001NVVKTK

【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。