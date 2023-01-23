『ザクマニア 第1弾/ジオンの脅威【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 44分に出品され03月10日 23時 44分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ザクマニア 第1弾/ジオンの脅威
【商品説明】
CMR-X001NVVKTK
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 17.60 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
57 入札履歴
終了
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