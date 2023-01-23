『ランドセルラック 2人用 キャスター ランドセル収納 ワゴン 幅60cm 木製 キャスター付き キッズ おしゃれ ランドセル収納ワゴン (ナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 13時 56分に出品され04月25日 13時 56分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ランドセルラック 2人用 キャスター ランドセル収納 ワゴン 幅60cm 木製 キャスター付き キッズ おしゃれ ランドセル収納ワゴン (ナ
【商品説明】
・サイズ：幅60cm×奥行き32cm×高さ78cm（両端にフックを付けた場合：幅65cm）
・フック2個付き、キャスター付き
・仕様：組立式
・便利なランドセル収納ラックです。ランドセルを2個置きできるスペースを確保。キャスターの前2個にはストッパー付き。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。
※賞味期限に関するご不明点はお気軽にお問い合わせください。
法人様限定 トッケン キッズ家具 キッズラック 砂場用セフティガード（L字）
¥ 8316
ハンブル クルー(Humble Crew) おもちゃ収納ラック モダン エスプレッソ/ホワイト 39×86×79cm 収納バケット12個付き
¥ 8316
AKEMI LIVING キッズチェア 学習椅子 デスクチェア 木製 子供用 座面6段階 足置き5段階 成長に合わせて高さ調整 背もたれ ク
¥ 8308
座れる動物シリーズ アニマルスツール ファブリック キッズスツール 北欧 チェア イス 椅子 玄関 用 おしゃれ 可愛い ベンチ ウシ カバ
¥ 8304
AKEMI LIVING キッズチェア 学習椅子 デスクチェア 木製 子供用 座面6段階 足置き5段階 成長に合わせて高さ調整 背もたれ ク
¥ 8303
AKEMI LIVING キッズチェア 学習椅子 デスクチェア 木製 子供用 座面6段階 足置き5段階 成長に合わせて高さ調整 背もたれ ク
¥ 8303
キッズソファ ボクワタ M レッド 4582550141816
¥ 8301
キッズソファ ボクワタ M ブルー 4582550141793
¥ 8301
キッズソファ ボクワタ M ブラック 4582550141823
¥ 8301
学習チェア 大川家具 関家具 回転チェア ホップ6 素材/ファブリック ダークブラウン
¥ 8300
日本正規輸入品ハンブル クルー(Humble Crew) おもちゃ収納ラック トットチュータース モダン エスプレッソ/ホワイト 収納バケッ
¥ 8298
不二貿易 お片付けラック 子供 知育 おもちゃ収納 幅90.5×奥行36×高さ86cm 9マス グリーン おもちゃ箱 収納棚 軽量 ストッパ
¥ 8294
ランドセルラック 2人用 キャスター ランドセル収納 ワゴン 幅60cm 木製 キャスター付き キッズ おしゃれ ランドセル収納ワゴン (ナ
¥ 8294
ランドセルラック XU-10 並行輸入品
¥ 8292
不二貿易 子供用 ランドセルラック ワイド 幅58cm ナチュラル ハンガー付き 横置き 本棚 書類 A4 NORM 98893
¥ 8289
不二貿易 キッズラウンドテーブル 幅75×奥行75×高さ63? ナチュラル 組み立て Natural Signature 37569
¥ 8279
不二貿易 子供用 ランドセルラック ワイド 幅58cm ナチュラル ハンガー付き 横置き 本棚 書類 A4 NORM 98893
¥ 8269
ottostyle.jp キッズハンガーラック おかたづけラック スチール製 こども用 高さ三段階調節 コートハンガー ランドセルラック (
¥ 8267
落札価格8250円
876 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！