『ランドセルラック 2人用 キャスター ランドセル収納 ワゴン 幅60cm 木製 キャスター付き キッズ おしゃれ ランドセル収納ワゴン (ナ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 13時 56分に出品され04月25日 13時 56分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在876件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ランドセルラック 2人用 キャスター ランドセル収納 ワゴン 幅60cm 木製 キャスター付き キッズ おしゃれ ランドセル収納ワゴン (ナ



【商品説明】

・サイズ：幅60cm×奥行き32cm×高さ78cm（両端にフックを付けた場合：幅65cm）

・フック2個付き、キャスター付き

・仕様：組立式

・便利なランドセル収納ラックです。ランドセルを2個置きできるスペースを確保。キャスターの前2個にはストッパー付き。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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