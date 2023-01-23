『ジェラート ピケ モチーフ3柄プルオーバー PWCT224254 レディース BEG F【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 11分に出品され03月15日 22時 11分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ モチーフ3柄プルオーバー PWCT224254 レディース BEG F
【商品説明】
・※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください
・ネックスタイル:クルーネック
・メイン素材: 100% 不明
・素材構成: 100% 不明
・袖のタイプ:長袖
・部門名:レディース
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 34.29 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
760 入札履歴
終了
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