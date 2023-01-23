ホンマゴルフ アンクルテーパードパンツ 131-733317 メンズ ブラック 日本 82 (日本サイズ80 相当)【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ホンマゴルフ アンクルテーパードパンツ 131-733317 メンズ ブラック 日本 82 (日本サイズ80 相当)



【商品説明】

・SIZE:79 ウエスト:80cm 股上:24cm わたり幅:29cm 股下:67cm 裾幅:16cm

・SIZE:82 ウエスト:81cm 股上:24cm わたり幅:30cm 股下:67cm 裾幅:16cm

・SIZE:85 ウエスト:85cm 股上:25.5cm わたり幅:31cm 股下:67cm 裾幅:16.5cm

・SIZE:88 ウエスト:88cm 股上:25.5cm わたり幅:31.5cm 股下:67cm 裾幅:17cm

・SIZE:91 ウエスト:91cm 股上:27cm わたり幅:33cm 股下:68cm 裾幅:17.5cm

・SIZE:95 ウエスト:95cm 股上:27.5cm わたり幅:35cm 股



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。