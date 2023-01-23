『ホンマゴルフ アンクルテーパードパンツ 131-733317 メンズ ブラック 日本 82 (日本サイズ80 相当)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 40分に出品され03月31日 18時 40分に終了予定です。即決価格は8,250円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ホンマゴルフ アンクルテーパードパンツ 131-733317 メンズ ブラック 日本 82 (日本サイズ80 相当)
【商品説明】
・SIZE:79 ウエスト:80cm 股上:24cm わたり幅:29cm 股下:67cm 裾幅:16cm
・SIZE:82 ウエスト:81cm 股上:24cm わたり幅:30cm 股下:67cm 裾幅:16cm
・SIZE:85 ウエスト:85cm 股上:25.5cm わたり幅:31cm 股下:67cm 裾幅:16.5cm
・SIZE:88 ウエスト:88cm 股上:25.5cm わたり幅:31.5cm 股下:67cm 裾幅:17cm
・SIZE:91 ウエスト:91cm 股上:27cm わたり幅:33cm 股下:68cm 裾幅:17.5cm
・SIZE:95 ウエスト:95cm 股上:27.5cm わたり幅:35cm 股
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 17.60 cm
奥行 : 23.60 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8250円
755 入札履歴
終了
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