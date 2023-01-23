『京商オリジナル 1/43 レクサス RC350 F SPORT ヒートブルーコントラストレイヤリング 完成品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 22時 37分に出品され03月28日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
京商オリジナル 1/43 レクサス RC350 F SPORT ヒートブルーコントラストレイヤリング 完成品
【商品説明】
・京商オリジナル 1/43スケール、ダイキャスト製ミニカー。
【サイズ】
高さ : 8.13 cm
横幅 : 8.89 cm
奥行 : 16.26 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8249円
279 入札履歴
終了
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