『京商オリジナル 1/43 レクサス RC350 F SPORT ヒートブルーコントラストレイヤリング 完成品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 22時 37分に出品され03月28日 22時 37分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

京商オリジナル 1/43 レクサス RC350 F SPORT ヒートブルーコントラストレイヤリング 完成品



【商品説明】

・京商オリジナル 1/43スケール、ダイキャスト製ミニカー。



【サイズ】

高さ : 8.13 cm

横幅 : 8.89 cm

奥行 : 16.26 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 京商オリジナル

1/43

レクサス

RC350

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SPORT

ヒートブルーコントラストレイヤリング

完成品