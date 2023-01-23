『Forestfish ブラックサングラス ワイヤレスブルートゥースヘッドセット ステレオヘッドセット 音楽プレーヤー スマートフォンまた 平行輸入【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 05時 14分に出品され03月26日 05時 14分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ブラック S E1302-03

・・Color:ブラック

・Bluetoothサングラスは偏光サングラスとBluetoothヘッドフォンを完璧に組み合わせています。 電話とMP3プレーヤーの応答、最後に電話の通話をサポートします。 サイクリング/釣り/旅行/登山/ゴルフなどのドライブやアウトドアに最適です。

・ハンドルのボタンをタッチ&スライドさせると、音量と曲の再生をコントロールできます。電源ボタンを1回押すと電話に応答でき、2回押すと最後の通話が戻ります。

・最大8時間の音楽再生時間(フル充電)、128時間のスタンバイ時間、ステレオサウンド、ショックフィーリングをお楽しみいただけます。

・偏光レンズはUV400保護で眩しさを軽減します。超強力なフレームはスイス製Grilamid TR90製で、超軽量で柔軟性があり、耐久性があります。

・Galaxy S5/S4/ S3/ Note 4/3、LG G2/3、HTC one、One max (M7/M8)、Apple iPhone (iPhone 6(4.7)/6Plus (5.5)/5s/5c/4s/4)などのAndro