Tonies 折りたたみ式有線ヘッドフォン 子供用 - オンイヤー型快適設計 - Tonieboxとすべての3.5mmデバイスに対応 - 平行輸入【2024年最新】

商品情報

・ブルー Kids 10001351

・子供向けデザイン - 当社のヘッドフォンは、柔らかい素材とイヤーカップをかぶせることを念頭に置いてデザインされ、長時間着用することができます。

・折りたたみ式ヘッドフォン - 旅行やご家族に最適です。当社のヘッドフォンは折りたたんでバックパックや荷物に簡単に収まります。

・ストーリーを共有 - 各ヘッドフォンにはBuddyJackスプリッターが付属し、最大4セットのヘッドフォンでストーリータイムを共有できます。

・音量制限 - 耳を保護することが重要です。すべてのToniesヘッドフォンにはボリューム制限機能が組み込まれているため、お子様を安全に保ちます。

・製品の特徴 - インピーダンス: 32オーム、周波数応答: 20-20 000Hz、プラグ: 3.5mm、重量: 120g、感度: 85dB +/- 3dB、ドライバーユニット: 30mm、コードの長さ: 1.2m、推奨年齢3歳以上。