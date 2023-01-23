『Tonies 折りたたみ式有線ヘッドフォン 子供用 - オンイヤー型快適設計 - Tonieboxとすべての3.5mmデバイスに対応 - 平行輸入【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 10時 34分に出品され05月05日 10時 34分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ブルー Kids 10001351
・子供向けデザイン - 当社のヘッドフォンは、柔らかい素材とイヤーカップをかぶせることを念頭に置いてデザインされ、長時間着用することができます。
・折りたたみ式ヘッドフォン - 旅行やご家族に最適です。当社のヘッドフォンは折りたたんでバックパックや荷物に簡単に収まります。
・ストーリーを共有 - 各ヘッドフォンにはBuddyJackスプリッターが付属し、最大4セットのヘッドフォンでストーリータイムを共有できます。
・音量制限 - 耳を保護することが重要です。すべてのToniesヘッドフォンにはボリューム制限機能が組み込まれているため、お子様を安全に保ちます。
・製品の特徴 - インピーダンス: 32オーム、周波数応答: 20-20 000Hz、プラグ: 3.5mm、重量: 120g、感度: 85dB +/- 3dB、ドライバーユニット: 30mm、コードの長さ: 1.2m、推奨年齢3歳以上。
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落札価格8249円
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終了
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