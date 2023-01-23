『ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 41分に出品され04月26日 18時 41分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。