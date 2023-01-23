『ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 41分に出品され04月26日 18時 41分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソニー ワイヤレスステレオヘッドセットWI-SP500 BQ WI-SP500 BQ / マイク付き /
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8249円
634 入札履歴
終了
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