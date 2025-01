セット タカミ TAKAMI タカミスキンピール 30mL 2個セット【お歳暮】

商品情報

【商品名】

【セット】 タカミ TAKAMI タカミスキンピール 30mL 2個セット



【商品説明】

・Category: Skin Care > Serum / Gel

・Classification: Made in Japan, Cosmetics

・Manufacturer/Brand Name: TAKAMI

・Product Name: [Set] Takami Takami Skin Peel 1.0 fl oz (30 ml) Set of 2

・Product packaging may change without prior notice. The actual product may differ from the published image. Thank you for your understanding.





【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 220.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。