『セット タカミ TAKAMI タカミスキンピール 30mL 2個セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 13時 00分に出品され04月21日 13時 00分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
【セット】 タカミ TAKAMI タカミスキンピール 30mL 2個セット
【商品説明】
・Category: Skin Care > Serum / Gel
・Classification: Made in Japan， Cosmetics
・Manufacturer/Brand Name: TAKAMI
・Product Name: [Set] Takami Takami Skin Peel 1.0 fl oz (30 ml) Set of 2
・Product packaging may change without prior notice. The actual product may differ from the published image. Thank you for your understanding.
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 15.40 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8249円
875 入札履歴
終了
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