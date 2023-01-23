『ミヨシ MCO ハンディタイプ 200倍ズーム対応 USBデジタル顕微鏡 UK-06【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 06時 38分に出品され03月15日 06時 38分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミヨシ MCO ハンディタイプ 200倍ズーム対応 USBデジタル顕微鏡 UK-06



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 15.20 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。