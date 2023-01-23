『ミキハウス レインコート 雨具 ランドセル対応 カッパ レインウェア 男の子 女の子 ベビー キッズ 子供 幼稚園 保育園 通園 通学 1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 01時 15分に出品され03月27日 01時 15分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミキハウス レインコート 雨具 ランドセル対応 カッパ レインウェア 男の子 女の子 ベビー キッズ 子供 幼稚園 保育園 通園 通学 1
【商品説明】
・サイズ：SS→(80-90cm)・S→(90-100cm)・M→(100-110cm)・L→(110-120cm)
・ポリエステルポンジープリント
・ポリエステル１００％ 、(透明部分）塩化ビニル樹脂・ポリエチレン(※生産時期によって素材が異なります )
・中国製
・総柄プリントの ミキハウス レインコート です。フードの透明部分で視野が広がって安心です後ろの リフレクター が付いたストラップを外すと、シルエットが広がるので ランドセル や リュック を背負ったままでご着用いただける便利な機能付きの mikihouse レインコート です。前はポケットのフタ、後ろのストラップと裾には リフレクタ
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 26.50 cm
奥行 : 31.60 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8249円
905 入札履歴
終了
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