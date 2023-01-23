『デシグアル Desigual ブラウス長袖 VERONA （ブルー）【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 01時 41分に出品され03月12日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド商品番号】20WWBW53 5011 / 【ブランド名】Desigual（デシグアル） / 【色】ブルー / 【素材】ビスコース 89% リヨセル 11% / 【原産国】モロッコ / 【洗濯表記】洗濯機(30C) 弱 低温裏返し 乾燥機- 漂白- ドライ-
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落札価格8249円
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終了
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