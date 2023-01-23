『デシグアル Desigual ライトゲージプルオーバー LIAN （グレー/ブラック）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 12時 19分に出品され03月17日 12時 19分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【ブランド商品番号】20SWJFXC 2000 / 【ブランド名】Desigual（デシグアル） / 【色】グレー/ブラック / 【素材】ビスコース 81% ポリアミド 19% / 【原産国】中国

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ デシグアル

Desigual

ライトゲージプルオーバー

LIAN

（グレー/ブラック）