『タイドウェイ サコッシュ 615124 レディース WHITE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 03分に出品され03月04日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タイドウェイ サコッシュ 615124 レディース WHITE
【商品説明】
・ショルダー全長:82cm
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ29.5cmxヨコ25cm
・留め具の種類: 無し
・重量:190g
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 32.29 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8249円
332 入札履歴
終了
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