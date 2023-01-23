『タイドウェイ サコッシュ 615124 レディース WHITE【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 08時 03分に出品され03月04日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

タイドウェイ サコッシュ 615124 レディース WHITE



【商品説明】

・ショルダー全長:82cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ29.5cmxヨコ25cm

・留め具の種類: 無し

・重量:190g



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 25.00 cm

奥行 : 32.29 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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