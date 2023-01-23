『ケース販売HEIKO 包装紙 半才 マドンナリリー 金 002303600 1ケース(100枚入×5袋 合計500枚)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月19日 10時 13分に出品され03月19日 10時 13分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ケース販売HEIKO 包装紙 半才 マドンナリリー 金 002303600 1ケース(100枚入×5袋 合計500枚)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 10.90 cm
横幅 : 27.60 cm
奥行 : 55.10 cm
重量 : 12.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8249円
36 入札履歴
終了
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