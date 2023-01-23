『Auto Spec スズキ 新型ジムニー JB64W/JB74W H30.7-現行 車用アームレスト コンソールボックス 車内収納ボックス【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 19時 43分に出品され03月24日 19時 43分に終了予定です。即決価格は8,249円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Auto Spec スズキ 新型ジムニー JB64W/JB74W H30.7-現行 車用アームレスト コンソールボックス 車内収納ボックス



【商品説明】

・2.【素材】：本体：ABS樹脂。アームレスト部：高品質マイクロファイバーと記憶クッション。記憶クッション素材をいっぱいに充填して、柔らかさも程よい硬さで心地よく肘を置けます。

・3.【商品内容】：アームレストコンソール本体*1、滑り止めマット*2。運転席周りのスペースにきれいになります、車のキー、スマホ、タバコ、財布、手帳、カード、チケットなど 様々な小物を収納できます、 気分良くドライブを楽しめます。

・4.【簡単に取り付け】：センターカップホルダー部分に差し込むだけで簡単に取り付けます。 車用アームレストは、簡単に手が届く範囲で余分なストレージを作成、危険な気晴らしを防ぐのに役立ちます。 運



【サイズ】

高さ : 18.20 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 1.82 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。