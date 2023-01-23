『ブルー クリスタル カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01916【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 46分に出品され03月17日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「カフス専門店 CUFF.JP」より引用"
【商品名】
ブルー クリスタル カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01916
【商品説明】
・カラー:シルバー、ブルー
・サイズ: 1.5cm x 1.5cm(フェイス部_カフス)
・サイズ: 6.0cm x 0.6cm(フェイス部_タイピン)
・専用ケース付きです。
・素材: 真鍮・ロジウムコーティング
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 7.00 cm
奥行 : 7.00 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8248円
914 入札履歴
終了
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