『ブルー クリスタル カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01916【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 11時 46分に出品され03月17日 11時 46分に終了予定です。即決価格は8,248円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「カフス専門店 CUFF.JP」より引用"



【商品名】

ブルー クリスタル カフス & タイピン セット (カフスボタン ネクタイピン) n01916



【商品説明】

・カラー:シルバー、ブルー

・サイズ: 1.5cm x 1.5cm(フェイス部_カフス)

・サイズ: 6.0cm x 0.6cm(フェイス部_タイピン)

・専用ケース付きです。

・素材: 真鍮・ロジウムコーティング



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 7.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズアクセサリー タグ ブルー

クリスタル

カフス

&

タイピン

セット

(カフスボタン

ネクタイピン)

n01916